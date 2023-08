WWE | Annunciato match femminile tra grandi stelle per SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 agosto 2023) Questa notte ale Damage CTRL sono state annunciate per untracon oltre 20 titoli mondiali complessivi nel palmares. Da una parte, infatti, avremo Iyo Sky e Bayley, che vantano in carriera 4 titoli del mondo nel main roster. Contro di loro la coppia formata da Charlotte e Bianca Belair, che insieme ne contano ben 17. Charlotte torna sul ring Si tratterà del primodi Bianca Belair dalla disfatta di Summerslam, mentre Charlotte Flair aveva già lottato adella settimana scorsa contro Asuka, con ilche era stato interrotto per via dell’intervento di Iyo Sky che con un doppio dropkick aveva causato il no-contest e la fine del