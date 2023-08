WTA Cincinnati | Swiatek non si ferma | è in semifinale

... e ha così conquistato con pieno merito la semifinale al Western & Southern Open, il1000 diche viene trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. La polacca, al dodicesimo ......il numero 71 al mondo eliminato da Emil Ruusuvuori nel 1° turno del Masters 1000 di... poco più di un mese fa si espose Novak Djokovic: '"Penso che il presidente dell'Atp e della...Confermato il break a 15 senza eccessive complicazioni, la n.10non si rende pericolosa nel settimo game ma continua a condurre il parziale per 4 giochi a 3. Facile anche il gioco seguente in ...

WTA Cincinnati 2023: Jasmine Paolini sfrutta il ritiro di Rybakina: primo quarto 1000 in carriera per l'azzurra! Eurosport IT

Il pregio della continuità, il valore della solidità. Iga Swiatek batte una Marketa Vondrousova che ha mostrato lampi di tennis più spettacolare ...La polacca insegue per tutto il primo set sotto di un break, sino a che spinge sull’acceleratore e lascia a una spenta Vondrousova poco niente nel secondo set. Dura pochi minuti il derby ceco ...