WTA Cincinnati | Jasmine Paolini deve arrendersi a Coco Gauff nei quarti di finale

(Di venerdì 18 agosto 2023) Si ferma aidil’avventura di. Nel WTA1000 dell’Ohio la toscana (n.43 del mondo) ha alzato bandiera bianca al cospetto di(n.7 del ranking) sullo score di 6-3 6-2. Troppo superiore il tennis espresso dalla statunitense, che quindi ha staccato il biglietto per la semidove affronterà la n.1 del mondo, Iga Swiatek, impostasi per 7-6 (3) 6-1 contro la ceca Marketa Vondrousova (n.10 WTA). Nel primo set l’avvio è un po’ illusorio per, che strappa il servizio alla rivale nel secondo game, mettendo in mostra degli ottimi colpi da fondo. Arriva però la reazione dell’americana:eleva il livello e perla questione si complica ...