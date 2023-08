Wta Cincinnati 2023 | Paolini a caccia dell’impresa contro Gauff | ma il suo torneo l’ha già vinto

(Di venerdì 18 agosto 2023) Un’encomiabile Jasmineè sorprendentemente ai quarti di finale del WTA 1000 didopo aver usufruito del ritiro della numero quattro mondiale Elena Rybakina quando la kazaka era sotto di un break nel secondo set dopo averil parziale inaugurale. La bandiera bianca innalzata dalla vincitrice dell’edizione 2022 di Wimbledon ha permesso all’allieva di Renzo Furlan di entrare tra le migliori otto in unin cui aveva ottenuto quattro vittorie convincenti tra qualificazioni e main draw per arrivare fino a qui. E pensare che se l’era vista a tratti brutta nel primo match del tabellone cadetto, quando la spagnola Rebeka Masarova ha avuto tre palle break che l’avrebbero portata a servire per aggiudicarsi l’innel terzo set. Invece da lì è partita la cavalcata di Jasmine, ...

Ufficiale il programma, gli orari e l'ordine di gioco aper quel che riguarda la giornata di venerdì 18 agosto. Tutto pronto per i quarti di finale sul cemento statunitense, che vedrà i due numeri al mondo protagonisti: Iga Swiatek apre il ...Ok Sabalenka Ritiri anche nel tabellone femminile del1000 di. Si ritira Donna Vekic sul 2 - 5, quindi è Ons Jabeur ad accedere ai quarti di finale del torneo. La tunisina affronterà ...Al1000 dila numero 1 del mondo Iga Swiatek ha sconfitto 3 - 6 6 - 1 6 - 1 la numero 24 del ranking Zheng Qinwen. Una partenza negativa per Swiatek che si è trovata sotto 3 - 0 in ...

WTA Cincinnati: Jasmine Paolini approda ai quarti, dove sfiderà Gauff Diretta

Il Western & Southern Open 2023 di tennis ha visto andare in scena tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del torneo di categoria WTA 1000 di Cincinnati, in Ohio (USA): in cas ...La statunitense ha vinto nel 2021 l'unico precedente CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Sarà Cori Gauff la rivale di Jasmine Paolini nei quarti di finale del "Western & Southern Open", settimo Wta 1000 ...