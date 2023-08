Wta Cincinnati 2023 | Bouzkova si ritira contro Muchova | cosa succede con le scommesse

(Di venerdì 18 agosto 2023) Marieè stata costretta al ritiroKarolinanel match valevole per i quarti di finale del Wta 1000 di. E’ durato appena 12 minuti il derby ceco poichéha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. Grazie a un parziale di 3-0 e 12 punti a 2,si è dunque garantita l’accesso in semifinale nonché il best ranking di numero 13.con le? Chi ha giocatovincente prende ugualmente la quota perché la partita è iniziata. Di, tutte lee le giocate sui set, game e dintorni invece non verranno calcolate e saranno Void in quanto non si è concluso neanche il primo ...

Iga Swiatek fa la numero uno del mondo e raggiunge le semifinali del1000 di2023 per la prima volta in carriera. Nel derby tra campionesse slam con Marketa Vondrousova che ha aperto il programma giornaliero sul campo principale in Ohio, la giocatrice ...Interviste Tennis Jasmine Paolini ha conquistato per la prima volta i quarti di finale in un torneo1000 abeneficiando del ritiro nel secondo set di Elena Rybakina . La giocatrice azzurra ha avuto il merito di non mollare e continuare a spingere nonostante lo svantaggio. Paolini ha ...Jasmine Paolini festeggia ail primo quarto di finale in un1000. Negli ottavi ha eliminato la numero 4 del mondo Elena Rybakina, che si è ritirata sul finire del secondo set. La kazaka aveva vinto il primo 6 - 4 ...

Cresce l'attesa per Jasmine Paolini. La tennista toscana,questa sera alle 21, ora italiana, affronterà l'americana, numero 5 del mondo, Coco Gauff nei quarti di finale del torneo Wta 1000 di ...Jasmine Paolini ha conquistato per la prima volta i quarti di finale in un torneo WTA 1000 a Cincinnati beneficiando del ritiro nel secondo set di Elena Rybakina. La giocatrice azzurra ha avuto il ...