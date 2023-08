Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion – pronostico | formazioni | notizie sulla squadra

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilandrà alla ricerca dei primi punti in Premier League sotto la guida di Gary O’Neil quando ilvisiterà il Molineux sabato 19 agosto pomeriggio. I Wolves hanno subito un’immeritata sconfitta per 1-0 contro il Manchester United nel weekend di apertura, mentre ilha battuto il neopromosso Luton Town per 4-1 nella sua prima partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDire che il...