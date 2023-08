Windows 11 | Novità | Funzionalità e Interfaccia Utente Rinnovata

Laè stata rilasciata per alcuni beta tester su Android a fine maggio, ed ora verrà implementata in modo graduale su iOs, Android eDesktop. Sarà comunque disponibile per tutti a breve.Come avviene per le11 anche questa funzione è in fase di beta test con il programma Canary Channels. Come segnala The Verge, chi ha accesso a questa versione beta di11 può ...... in questo modo si risolvono i problemi di alcuni videogiochiche mostrano grafica mancante o schermate nere durante le partite su Mac e Linux. Nella lista dellec'è anche il supporto ...

Windows 11 Insider Preview: Novità e miglioramenti nel Canary ... Matrice Digitale