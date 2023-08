Willow | Disney ha speso 106 milioni di dollari per la serie e ne ha cancellato ogni traccia dopo 6 mesi

(Di venerdì 18 agosto 2023) Emergono nuove indiscrezioni attorno al budgetdaper realizzare laTV sue alle decisioni che ne hanno causato la cancellazione. Neiscorsiha annunciato la rimozione di diversi contenuti dalla piattaforma di streaming, tra cui laTV, sequel del celebre film del 1988. Una decisione effettuata per ridurre i costi e aumentare la produttività, non accolta particolarmente bene dai fan che hanno espresso tutto il loro disappunto sui social. Adesso sono arrivate in rete nuove informazioni sul budgetdaper realizzare lo show. Stando al report di Forbes sono stati impiegati 106diper realizzare ...

Nei mesi scorsiha annunciato la rimozione di diversi contenuti dalla piattaforma di streaming, tra cui la serie TV, sequel del celebre film del 1988. Una decisione effettuata per ridurre i costi e ...... e, in attesa di capire quali altri prodotti saranno cancellati dal catalogo di+, vi lasciamo alla recensione di...una major non ritenga conveniente pagare i diritti legati alla loro presenza su piattaforme streaming (di recente per esempio serie comee un film come Crater sono stati rimossi da+). ...

Willow: Disney ha speso 106 milioni di dollari per la serie e ne ha ... Movieplayer

Emergono nuove indiscrezioni attorno al budget speso da Disney per realizzare la serie TV su Willow e alle decisioni che ne hanno causato la cancellazione.Marvel’s Hulk (2003) will be removed from Hulu within the next month as Disney’s purge of streaming content continues. As … Continue reading "Disney Pulls Another Marvel Movie From Streaming" The post ...