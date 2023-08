VXL | la rabbia di un blogger bianconero | 'Rovella? Un delitto cederlo'

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il passaggio didalla Juventus alla Lazio, ha fatto storcere il naso a gran parte del tifo. Dopo l'ottima stagione in...

... mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni ...Trovatemi un bandiera e io la sventolerò qua, tra le pagine di. Trovatemi un simbolo che ... Ebbene, che l'amore si trasformi in, quando ci si accorge che non è corrisposto, è comprensibile; ...Ma tutto questo c'entra, eccome, con la libertà checi dà di pensare a voce altissima e condividere sentimenti, passioni, paure,, principi, valori, appartenenza. Tutto questo c'entra, ...

Blog: E lasciatelo campare, sto benedetto Lukaku! vivoperlei.calciomercato.com

Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il ...