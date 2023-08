Vuelta a España | Andrea Piccolo | “Avrò le mie occasioni Non ho la pressione di dover dimostrare qualcosa”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023)è considerato da sempre un talento e, adesso, spera di entrare a far parte anche lui di quella “generazione di fe­nomeni” che in queste ultime stagioni ci hanno regalato un grande spettacolo. Per il lombardo classe 2001 quello di quest’anno è stato tutt’altro che un inizio facile di stagione non essendo riuscito a trovare il giusto colpo di pedale, dopo un finale di stagione 2022 in cui andò davvero forte riuscendo anche ad essere protagonista in molte. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente prima di un allenamento di rifinitura in vista delladi Spagna, il primo Grande Giro per, in programma dal 26 agosto al 17 settembre., come stai? “Adesso meglio, ho avuto un inizio di stagione difficile e non sono mai riuscito a trovare il giusto colpo ...