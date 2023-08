Vuelta a Burgos 2023 | Oier Lazkano vince la quarta tappa | quinto Gianluca Brambilla Roglic ancora leader

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Arriva la fuga nelladellae premia uno dei corridori più presenti e più costanti negli attacchi da lontano in questa stagione:, campione spagnolo in carica, trionfa in casa cogliendo il quarto successo di una super annata. Nove i protagonisti del tentativo giusto che sono andati a giocarsi il successo sull’arrivo in salita, anche se non durissimo, di Pradoluengo (Acebel-Vizcarra), una salita di 2 chilometri al 5% di pendenza media. L’iberico ha scelto il momento giusto per muoversi e riprendere il coraggioso Joan Bou. Alle spalle dicorridori di gran qualità: secondo Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), terzo Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma).invece il migliore ...