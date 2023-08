Volley | Vannacci non si scusa | “Ovvio che i tratti somatici di Egonu non rappresentino l’italianità”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il generale Roberto, protagonista di una serie di frasi che stanno creando scalpore nell’opinione pubblica, è intervenuto al Tg4 e ha commentato una delle frasi contenute nel suo libro ‘Il mondo al contrario’, riferita alla pallavolista italiana Paola, vale a dire “i suoinon rappresentano”. E l’alto grado dell’Esercito, destituito dall’incarico a causa di queste frasi, non fa un passo indietro e non si: “Non vedo perché debba porgere delle scuse per un’espressione che non è offensiva. Ho detto una cosa che è ovvia. Oggi ho aperto il profilo Wikipedia di Paola, descritta come una pallavolista italiana nata da genitori nigeriani. In tutti gli altri profili delle sue colleghe c’è scritto che sono italiane, ma non ...