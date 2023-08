Volley | l’Italia supera la Francia con un netto 3-0 in un incontro amichevole

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Serata positiva per la pallavolo azzurra. Mentre la Nazionale femminile vinceva il suocontro la Svizzera ai Campionati Europei, la squadra maschile si imponeva incontro la. A Cracovia, in Polonia, nella manifestazione “Memorial Wagner”, gli azzurri si sono imposti per 3-0 (29-27, 25-21, 25-20). Il CT Fefé De Giorgi decide di affidarsi dal primo minuto al sestetto (+1) visto nelle Finals di VNL, con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Balaso libero. Durante il corso dell’ci sarà spazio anche per Alessandro Bovolenta, all’esordio con la maglia azzurra. Dopo un primo set equilibratissimo e deciso solo nel finale grazie ad un attacco di Michieletto, gli azzurri riescono ad imporre il proprio gioco nei successivi parziali. In ...