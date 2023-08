Volley | Italia-Svizzera 3-0 | azzurre in scioltezza | Antropova scatenata | Egonu incide dalla panchina

(Di venerdì 18 agosto 2023) Secondo match, seconda agevole vittoria per l’ai Campionati Europei difemminile 2023. Con una prestazione convincente nonostante qualche piccolo quanto inevitabile calo di tensione, lehanno superato la modestacon il netto punteggio di 3-0 (25-14, 25-19, 25-13) Il CT Davide Mazzanti decide di affidarsi allo stesso sestetto (+1) che aveva iniziato il match contro la Romania, preferendo dunque ancora Ekaterinaa Paolanel ruolo di opposta. È subito l’italo-russa a fare la voce grossa, indirizzando il match sin dalle prime battute. A sancire il definitivo allungo nel primo parziale ci pensa invece proprio, subentrata insieme a Francesca Bosio per il doppio cambio visto anche all’esordio. Tre attacchi e due ace per lei ...

