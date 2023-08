(Di venerdì 18 agosto 2023) Seconda agevole vittoria per l’ai Campionati Europei difemminile 2023. Dopo aver battuto la Romania all’esordio, le azzurre sbrigano anche la pratica Svizzera con un 3-0 che non lascia spazio alle discussioni. Prova convincente per la squadra allenata dal CT, prima dell’insidioso match con la Bulgaria. Il tecnico ha parlato dopo il match ai microfoni della RAI: “Un’bellissima? Ni. Mi è sembrato che siamo state un po’ conservative nei colpi d’attacco e nella gestione del contrattacco e questo ha sporcato il nostro gioco. La seconda parte del primo set è stata quella che volevo, poi da lì siamo state un po’ conservative”. “Prima del terzo set ho detto alle ragazze che questo ritmo non ci dava quello che ci sarebbe servito – ha continuato– e ...

... partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre diMazzanti,...... partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre diMazzanti,......sarà visibile in streaming gratuito su RaiPlay e su Now per gli abbonati a Sky e su EuroTv, ... Italia - Croazia Rosa dell'Italia per gli Europei 2023 Il tecnicoMazzanti ha convocato per ...

Volley, Davide Mazzanti: "Una bella Italia Ni. Bisogna migliorare per domani". OA Sport

L'Italia della pallavolo femminile allenata dal ct Davide Mazzanti si diverte e domina 3-0 la Svizzera ... La neo giocatrice del Vero Volley Milano si ripresenta con un attacco vincente ed un muro ...Davide Mazzanti sceglie lo stesso sestetto iniziale della partita d’esordio con la Romania con Orro in regia, Antropova in diagonale, Lubian e Danesi centrali, Sylla e Pietrini di banda, Fersino ...