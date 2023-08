Virus Dengue | identificato in provincia di Lodi il primo caso lombardo

Le possibili strategie di prevenzione A differenza dellae di altria trasmissione tramite insetti, per il West Nile non esistono profilassi o trattamenti specifici . Per ridurre la ...dall'abitazione dove è stato individuato il caso di, una malattia virale trasmessa dalle zanzare. L'intervento è stato disposto dal Comune di Massa con un'ordinanza su richiesta dell'USL ...... esondazioni e alluvioni sono associate all'aumento del rischio di alcune malattie infettive, incluse le arbovirosi trasmesse da zanzare, come ilWest Nile, endemico in Italia, e i...

A Lodi un caso di infezione da virus Dengue: è il primo certificato in Lombardia La Repubblica

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia comunica che è stato identificato, in provincia di Lodi, un caso di Dengue, virus trasmesso da zanzare Aedes. Il paziente, di oltre 70 anni, sta bene ...Milano, 18 ago. (Adnkronos) - La direzione generale Welfare di Regione Lombardia comunica che è stato identificato, in provincia di Lodi, un caso di Dengue, virus trasmesso da zanzare Aedes. Il pazien ...