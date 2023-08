Violenza su donne | Polidori | ' da Fi pdl per aiutare donne in difficoltà'

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Forza Italia depositerà una proposta di legge tesa adlein: una applicazione che, utilizzando le nuove tecnologie, le aiuterà a essere seguite nei percorsi non facili, ad esempio la sera". Così Catia, deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, ai microfoni del Tg2.

Violenza sessuale di gruppo a Palermo, arrestati 7 giovani AGI - Agenzia Italia

La violenza sulle donne è sempre più in primo piano sui quotidiani nazionali e cittadini. Attraverso un comunicato stampa, l'Assessore all'istruzione del Comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera, ...nell’India del 2023 la Corte Suprema pubblica un manuale per i giudici per esortarli a evitare parole e frasi di stampo chiaramente sessista.