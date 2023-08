Violenza sessuale di gruppo a Palermo | arrestato branco | tra loro anche un minore

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – Sette giovani sono stati arrestati acon l'accusa di volenzadi. Tra diunnne. Il fatto risale allo scorso 7 luglio quando i ragazzi avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima palermitana. La ragazza, in stato di ebrezza alcolica, è stata condotta in un’area isolata del centro città e lì violentata a turno da alcuni degli indagati. Tre dei presunti autori erano finiti in manette lo scorso 3 agosto. Oggi i carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Verdi hannoaltri quattro giovani, di cui unonne. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip die da quello del ...