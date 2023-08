Violenza sessuale di gruppo a Palermo | arrestati 7 giovani 

Leggi su agi

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI -di: sette giovani sono stati, indagati perché avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima donna palermitana, la quale, in stato di ebrezza alcolica, sarebbe stata condotta in un'area isolata del centro della città e lì violentata a turno da alcuni dei ragazzi. Questa mattina all'alba i carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia nei confronti di tre adulti e di un minore. I quattro avrebbero agito con la complicità di altri tre giovani,lo scorso 3 agosto. L'attività d'indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia piazza Verdi insieme ai colleghi della stazione Brancaccio, sotto la direzione della locale procura della Repubblica presso il tribunale e della procura per i Minorenni ...