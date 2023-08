Violenza di gruppo a Palermo | il racconto degli orrori

Leggi su agi

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - Il, nell'atto di accusa contro i quattro "bravi ragazzi" del branco di, arrestati per stupro di, può essere sintetizzato in poche parole, quelle dette dal diciannovenne Christian Maronia ai suoi compari: "... lei non voleva, faceva: 'No, basta!'". Affermazione che vale un'ammissione di colpevolezza: per integrare lasessuale basta infatti che la vittima si opponga, cosa che vale anche nel caso in cui dovesse esserci un iniziale consenso. Nella vicenda palermitana, che ha portato a quattro arresti oggi e tre il 3 agosto, il consenso non c'era mai stato: la ragazza, fatta ubriacare e stordita a forza di spinelli, era stata portata in un luogo appartato e abusata. Ha chiesto aiuto, ma i passanti non avrebbero capito cosa stesse ...