Violenza di gruppo a Palermo | 7 in carcere | anche un minorenne

Sette ragazzi, tra cui un minorenne, sono stati arrestati a Palermo con l'accusa di stupro. Unasessuale di. Lo scorso 7 luglio avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima palermitana. La ragazza, in stato di ebrezza alcolica, sarebbe stata condotta in un'area isolata del ...Ildi amici, sconvolto, in un primo momento non sapeva cosa fare e non aveva neanche ... Su di lui pende l'accusa disessuale , poiché secondo la legge italiana l'atto non deve essere ...Nei giorni scorsi erano già stati fermati 3 di presunti complici dello stupro, ora sono tutti accusati di "sessuale di" . I fatti . La denuncia . L'arresto . I fatti. L'accusa per i 7 ...

Palermo, violenza sessuale di gruppo: arrestati in sette TGCOM

I fatti risalgono allo scorso 7 luglio. La violenza sarebbe avvenuta in una zona appartata nl centro di Palermo ...Palermo, violenza sessuale di gruppo: arrestati sette giovani Sono sette in tutto i giovani arrestati con l’accusa di essere i responsabili di uno stupro di gruppo avvenuto a… Leggi ...