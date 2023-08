Video | Gravina | ' Spalletti? Sto solo andando a prendere un caffè'

Il presidente della Figc, Gabriele, scherza con i cronisti prima di incontrare Luciano Spalletti, il probabile futuro commissario della Nazionale del post - Mancini. Guarda il ...ROMA - In questa edizione: -sceglie Spalletti, l'ex Napoli sarà il CT della Nazionale - Volley, all'Arena di Verona esordio da sogno per la Nazionale in rosa - Tennis, i convocati di Volandri in vista della Coppa Davis - ...In quest'occasione a festeggiare è una 40enne didi Puglia, in provincia di Bari, capace di ... Puoi guardare ipubblicati sul nostro canale YouTube . Per scriverci e interagire con la ...

VIDEO Gravina-Brindisi 0-3. La sintesi di Antenna Sud Tutto Sport Taranto

Svelato l'sms della moglie di Mancini a Gravina: c'è il vero motivo delle dimissioni da Ct azzurro La FIGC potrebbe intraprendere azioni legali nei confronti di Roberto Mancini dopo le sue improvvise ...Spalletti sarà il nuovo ct azzurro. Abel Ruiz è il nuovo obiettivo giallorosso. Primo trofeo stagionale per Guardiola. Gli italiani steccano a Concinnati ...