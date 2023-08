Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 2020 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO DALLA REDAZiONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO A TOR SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NE IDUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA BORGO SANTA RITA E PRATICA DI MARE DIREZIONE POMEZIA SUL LITORALENO RALLENTAMENTI E CODE TRA CAMPO ASCOANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTR IABITATI DI ALBANO ED ARICCIA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE,; NORMALE SERVIZIO SULL’INTERA LINEA, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 23:30. Servizio fornito da Astral