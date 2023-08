Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA AURELIA SI RALLENTA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE TORRIMPIETRA PERCORRENDO LA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGO DSANTA RITA E PRATICA DI MARE DIREIZONE PONTINA SUL LITORALENO SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E TORVAINICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZNAO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA ...