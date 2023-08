Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL LITORALENO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAINICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VALLI DI SANTA LUCIA E TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA A POMEZIA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA VARRONE E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABIATATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA TIBURTINA PER INCDIENTE TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINIE VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral