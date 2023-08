Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA A SANTA MARINELLA TRA VIA CASTRONOVO E VIA BIXIO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL LITORALENO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A CAMPOLEONE DI LANUVIO TRA VIA CAMPOLEONE SCALO E VIA TUFELLO DIREZIONE APRILIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA Servizio fornito da Astral