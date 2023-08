Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL LITORALENO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ANGUILLARA SULLA PRINCIPALE VIALE REGINALDO BELLONI SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA LA SPEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MORLUPO RALLENTAMENTI IN VIA CESARE BATTISTI TRA VIA ALMIRANTE E VIA DE MATTIA NELLE DUE DIREZIONI A CAPENA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA MORLUPO TRA VIA MONTICELLI E PIAZZA DELLA LIBERTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE,; NORMALE SERVIZIO SULL’INTERA LINEA, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 23:30. Servizio fornito da Astral