Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2023 ore 11 | 30

(Di venerdì 18 agosto 2023)DEL 17 AGOSTOORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON GIOVEDI DALAL REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’UTOSTRADA A1– NAPOLI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CASSINO DIREZIONE NAPOLI SULLA STRADA REGIONALE FLACCA IN PROVINCIA DI LATINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E SPERLONGA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA REGIONALE SUBLACENSE IN PROVINCIA DI FROSINONE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA ALTIPIANI DI ARCINAZZO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DIPERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA SI RALLENTA A TOLFA TRA VIA DELLA PACIFICA E VIA DEL MARANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASSIA IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA IN PòROSSIMITA DEI CVENTRI ABITATI DI SUTRI E ...