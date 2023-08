Vi presento Christopher Robin | come finisce il film

Leggi su cultweb

(Di venerdì 18 agosto 2023) Vidi Simon Curtiscon Alan Alexander Milne e suo figlioche camminano tra i boschi che hanno ispirato lo scrittore a creare Winnie the Pooh. Ambientato nel 1941, il biopic che racconta parte della vita di A.A. Milne, autore delle fiabe che hannoprotagonista il dolce orsetto, inizia dall’arrivo di un telegramma che porta una notizia terribile per i Milne. È Daphne (Margot Robbie), moglie di Milne (Domnhall Gleeson) a leggere la comunicazione. Subito veniamo riportati al 1916. Alan torna a casa dopo aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale e prova a riprendere la sua attività di scrittore. Ma il compito non è facile, considerata la portata delle esperienze vissute al fronte. Nemmeno la nascita del primo figlio ...