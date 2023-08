Veloce | stealth e green Ecco il nuovo aereo da trasporto per l’Usaf

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 agosto 2023) Undaper la Forza aerea statunitense piùe, soprattutto, più. È questo il cuore del progetto che la US Air force ha affidato a JetZero, una start up innovativa specializzata in aerei più efficienti in termini di carburante, in partnership con Northrop Grumman, per la realizzazione di un prototipo di velivolo per la flotta dastrategico della forza armata a stelle e strisce. È previsto che il primo prototipo prenderà il volo nel 2027, e se i test avranno esito positivo, ilpotrebbe rimpiazzare gli attuali C-5 e C-17 dae l’aerocisterna KC-46. Il Z-5, questo il nome dato al, vedrà lo sviluppo di untipo ...