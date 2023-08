Vela | Mondiali 2023 | quattro equipaggi azzurri conquistano il pass per i Giochi di Parigi 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Giornata da incorniciare per l’Italia aidi, in programma a L’Aia, in Olanda.hanno infatti conquistato ilper iOlimpici di. Nicolò Renna (foto Marta Orsini/FIV) e Marta Maggetti si sono garantiti l’accesso alla Medal Race grazie al primo ed il quarto piazzamento, rispettivamente nell’iQFOiL maschile e femminile, ottenendo così una delle 11 carte a cinque cerchi riservate per genere. Nel kite, invece, a festeggiare è stato il giovanissimo Riccardo Pianosi, in grado di superare la fase preliminare al terzo posto e dunque conquistando ilriservato ai migliori otto per genere. Sorride anche Maggie Eillen Pescetto, che malgrado il ...