Vela | Mondiali 2023 | pioggia di pass olimpici per l’Italia! Altre 5 classi si qualificano a Parigi 2024

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nonostante lo svolgimento di una sola regata a causa delle condizioni meteo (vento debole), l’ottava giornata dei Campionatidiunificate ha emesso tanti verdetti fondamentali a Den Haag. In primis sono state assegnate le medaglie iridate nei 49er e nei 49erFX, inoltre la conclusione delle qualificazioni nel windsurf e nel kite (domani sono in programma le Medal Series) ha già delineato il quadro per l’assegnazione deiper. Ottime notizie per l’Italia che, dopo l’oro di Tita-Banti nel Nacra 17, si aggiudica5 quote a cinque cerchi in un colpo solo. La flotta azzurra potrà quindi schierare un equipaggio a Marsiglia anche nelle seguenti: iQFoil maschile, ...