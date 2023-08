Veiga tra i convocati di Benitez per il Celta Vigo nonostante l’accordo col Napoli

(Di venerdì 18 agosto 2023) Rafa Beniotez non si è voluto sbilanciare questa mattina in conferenza sulla notizia di mercato secondo cui ilavrebbe un accordo per Gabricon il«Magari resta qui o va in un’altra squadra. Mi dice che sta bene, l’altro giorno è entrato dalla panchina e ha dato tutto quello che aveva da darci, se domani dovesse giocare spero che faccia un paio di gol. Lui ha potenziale e qualità per fare bene in qualsiasi squadra europea». Le notizie di mercato dicono che il calciatore sarebbe pronto a firmare un contratto di cinque anni e che le visite mediche sarebbero in programma tra domenica e lunedì. Ma intanto in Spagna il tecnico dello ha incluso nell’elenco deiper la sfida alla Real Sociedad. Agustín Marchesín, Iván Villar, Manu Sánchez, Óscar ...

... centrale brasiliano, e Cajuste centrocampista svedese, adesso nel mirino c'è Gabridel Celta ... ma la sfida non sarà semplice, Garcia ne è pienamente consapevole: "Siamoi favoriti per ...2° posto o scudetto bis per il Napoli Il brasiliano Natan e lo spagnolo Gabrisono meno determinanti di chi siede in panchina. È nel duello a distanzaSpalletti e Garcia che si svilupperà ...Commenta per primo Gabrisi prepara per diventare un nuovo calciatore del Napoli . Trovata l'intesa finalei partenopei e Celta Vigo, ma non c'è ancora l'ufficialità. Intanto i galiziani saranno in campo in ...

Gabri Veiga tra Real, City e Chelsea sceglie il Napoli: il retroscena di mercato CalcioMercato.it

C'è Gabri Veiga nonostante l'accordo ormai trovato tra le due società e la convocazione non dovrebbe cambiare la situazione.Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Frosinone: "Kvara out per precauzione".