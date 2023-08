Veicoli elettrici | cosa cambia con la batteria super veloce lanciata da Catl

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 agosto 2023) Contemporary Amperex Technology Limited (), principale azienda mondiale nella manifattura di batterie per(EV) e di stoccaggio, ha svelato nella giornata di mercoledì una nuova tecnologia. Si tratta dellaShenxing, “la primaLFP a ricarciadi classe 4C a livello mondiale” come si legge sul comunicato stampa dell’azienda. Con un driving range totale di circa 400 km, laè in grado di ricaricarsi in circa dieci minuti e disegnata per performare ottimamente anche in condizioni di temperature molto rigide.è il più grande fornitore di batterie dei principali colossi automotive globali, inclusi BMW, Daimler, Honda, Tesla, Volkswagen e molti altri grandi player cinesi. Si ...