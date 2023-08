Valdesi | al via il SInodo | 850 anni di storia | attesa per la visita di Mattarella

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Rotopress) Al tempio valdese di Torre Pellice (Torino) si tiene dal 20 al 25 agosto ildelle chiese metodiste e. La consueta serata pubblica (lunedì 21 agosto alle 20,45) ha per titolo: “Oppressione, resilienza, trasformazione: donne nello spazio pubblico”. Ilriunisce 180 delegati da tutta Italia e rappresenta il massimo organo decisionale e democratico per queste chiese storiche. Fra i temi portanti l’impegno della chiesa nella società, la fede, l’etica, il ruolo delle donne nei ministeri e nella vita politica, religiosa, sociale, culturale. In cantiere, un altro importante appuntamento su cui iltraccerà le linee di lavoro per l’anno a venire. Il 2024 sarà infatti una tappa fondamentale per i, che celebreranno gli 850della nascita, a ...