Usa | fiamme dal motore | l' aereo è costretto all' atterraggio immediato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Undella Southwest Airlines ha dovuto effettuare undi emergenza, circa 30 minuti dopo il decollo, a causa delleche uscivano da uno dei motori del velivolo. Il Boeing 737 era diretto all'aeroporto internazionale di Cancun in Messico, ma è tornato all'aeroporto William P. Hobby di Houston. Un passeggero dell'ha ripreso con il suo cellulare il momento in cui si vede il fuoco sotto l'ala del mezzo. La compagnia aerea con sede a Dallas ha dichiarato che l'ha accusato un "problema meccanico" poco dopo il decollo. È atterrato in sicurezza ed è stato messo fuori servizio per la revisione. A portare i passeggeri a Cancun è stato un altro aeromobile della compagnia.