US Open | perché Jannik Sinner rischia un incrocio tremendo già ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’eliminazione ai sedicesimi nel Masters 1000 di Cincinnati diha portato in dote all’azzurro la conferma del sesto posto nella classifica ATP che verrà rilasciata lunedì 21 agosto e che verrà utilizzata per determinare le teste di serie in sede di sorteggio degli US2023, ultimo Slam stagionale. Prima dell’inizio del torneo in Ohioera già aritmeticamente certo di essere tra i primi 8 del ranking al termine del Masters 1000 di Cincinnati, e così l’azzurro era già certo di evitare agli USi primi 4 della classifica fino ai. Il beneficio, infatti, vale per i quattro tennisti tra la quinta e l’ottava testa di serie, dunque ritrovarsi in una piuttosto che in un’altra di queste quattro posizioni perera del tutto indifferente ai ...