US Open 2023 | Jannik Sinner e l’avvicinamento a New York | quando il ko a Cincinnati può essere un vantaggio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non tutti i mali vengono per nuocere? Potrebbe. Si è tanto parlato della sconfitta dinel secondo turno del Masters1000 di. L’altoatesino, vincitore del primo 1000 in carriera a Toronto, è stato subito eliminato dal serbo Dusan Lajovic, manifestando stanchezza e scarsa lucidità nell’espressione del proprio tennis. Troppo poco il tempo per adattarsi a condizioni così diverse pere così la battuta d’arresto è spiegata, considerando le oggettive difficoltà di un’accoppiata Canadache ci sono da sempre, viste le tante sconfitte prima del tempo di diverse teste di serie. In buona sostanza, ora,avrà la possibilità di recuperare energie fisiche e nervose in vista degli US, ...

Il grande tennis fa tappa a New York, sede degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows: ecco calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming. Tutto pronto per il celebre appuntamento ...

Sinner, l'occasione persa in vista degli US Open Viste le recenti eliminazioni di Holger Rune e Casper Ruud infatti, Sinner poteva diventare numero 4 al mondo. Un enorme vantaggio in vista degli Us ...