US Open 2023 | calendario | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il grande tennis fa tappa a New York, sede degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows: eccotv e. Tutto pronto per il celebre appuntamento newyorchese, in cui si infiamma nuovamente la lotta tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, già protagonisti a Wimbledon e determinati a tornare a lottare per la vetta del ranking Atp. Sullo sfondo Daniil Medvedev, il finalista uscente Casper Ruud e altri giocatori di spicco come Tsitsipas e Rune. Occhi puntati anche sugli italiani, specialmente su Jannik Sinner, reduce dal titolo a Toronto e determinato a lasciare il segno anche in uno slam. Protagonisti anche Matteo Berrettini, che in questo torneo vanta ...

Quest'estate ha visto il record storico di italiani partiti per l'Albania. A qualcuno, però, non è bastato spendere poco per le vacanze, e ha deciso di scappare dal ristorante senza pagare il conto. ..."I richiedenti asilo non sono clandestini", nemmeno in un manifesto politico. È la decisione della Corte di cassazione che, con una sentenza depositata mercoledì 16 agosto, ha respinto il ricorso ...Oltre il danno la beffa. È diventata virale per le sue urla tra le calli di Venezia a suon di "Attenzione borseggiatori! Attenzione Pickpocket!" , e ora anche lei è finita nel mirino dei ladri: a ...

US Open 2023: Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 6 OA Sport

NetEase Games e Naked Rain, uno studio di proprietà di Thunder Fire Studio, sussidiaria della compagnia cinese, hanno annunciato Project Mugen, un nuovo RPG open-world urban. Non ci sono ulteriori ...Per implementare il numero degli atleti, Forlì Roller promuove due open day, due occasioni di incontro e prove gratuite in programma il 5 e 7 settembre (ore 18-19,30) al pattinodromo Patrignani di via ...