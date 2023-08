Urso spiega perché non si possono tagliare le accise | “Dovremmo trovare 12 miliardi di altre tasse”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il maxi gettito incassato dai rialzi dei carburanti andrà in Manovra al taglio strutturale del cuneo fiscale. Lo assicura il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfointervenuto ad Agorà Estate su Rai 3. «Il ministero dell’Economia sta preparando la manovra di fine anno che sarà destinata – questa è la nostra intenzione – al taglio strutturale del cuneo fiscale per lanciare l’impresa, il lavoro italiano e consentire a chi ha salari più bassi di avere un reddito dignitoso e che questa sia la manovra giusta lo dimostrano, tutti coloro che stanno giudicando il nostro Paese con gli investimenti esteri in Italia che sono cresciuti in questi mesi».ricorda che il taglio delledei carburanti fatto dal governo Draghi «a fronte di un’emergenza» è costato alle casse dello Stato «un miliardo al mese. Se riproponessimo ...

...il ministro sottolineando che 'in Italia abbiamo il costo industriale di benzina e diesel più basso d'Europa, molto più di Germania, Francia e Spagna'.rivendica le misure attuate dal ...Così, in un'intervista a la Repubblica, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ... In merito al taglio delle accise,: 'Il presidente Draghi prese quella decisione in un ...Lointervistato da Agora Estate sul caro voli e l'adozione delle misure sull'algoritmo "che profilava i clienti in base al censo". "La compagnia ci ha detto che eravamo fuori dalle regole ...

Urso spiega perché non si possono tagliare le accise: "Dovremmo ... Secolo d'Italia

Benzina e Diesel, nessun ritocco alle accise e il prezzo resta alto con il self service in autostrada a 2,019 al litro. La benzina è stabile oggi ma resta comunque su livelli elevati. Secondo l'aggior ...Così, in un’intervista a la Repubblica, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che aggiunge ... In merito al taglio delle accise, spiega: “Il presidente Draghi prese quella ...