Uomo ucciso a picconate | arrestati due fratelli romeni

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - Due, di 23 e 25 anni, sono stati fermati dai Carabinieri di Anzio per la morte del 77enne trovato questa mattina con una ferita alla testa nel suo appartamento di Nettuno, sul litorale laziale,con una picconata. I militari, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, hanno appurato che i due giovani frequentavano da anni la casa della vittima che spesso li ospitava e gli faceva svolgere vari lavori di giardinaggio e di ristrutturazione. Il corpo dell'è stato rinvenuto alle 7 in una villa in costruzione adiacente all'abitazione della vittima e presentava un colpo nella parte posteriore della nuca, inferto con un piccone, successivamente rinvenuto e sequestrato. I duesono stati bloccati poco dopo nelle immediate vicinanze del ...