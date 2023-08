Uomini e Donne | Ida Platano viene insultata pesantemente sui social ma lei risponde con ironia | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non passa un giorno che Idanon venga presa di mira da qualche utente. Che sia per il suo ruolo da mamma, spesso criticato, o per la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza, ormai costantemente nell’occhio del ciclone. Non c’è nulla dell’ex dama diche passi inosservato. Nelle ultime ore l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è statain direct. Una frase che va ben oltre le antipatie personali: Sparati morta sciampista Laperò non ha voluto passarci sopra e ha pubblicato non solo la pessima frase, ma anche nome e cognome del diretto interessato. Colonna sonora, la canzone di Marco Masini “Vaffanc*lo. Successivamente Ida ha voluto replicare al leone da tastiera, aggiungendo di essere orgogliosa di fare la ...