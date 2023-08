Una scelta senza precedenti | il nuovo ct dell' Inghilterra? Terremoto nel calcio | Guarda

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il nome che non t'aspetti e che rivoluzionerebbe il panorama calcistico mondiale. L'infatti potrebbe invertire la tendenzae grandi nazionali e per la pancaa Nazionale maschile, al posto'uscente Gareth Southgate, potrebbe arrivare Sarina Wiegman, allenatrice dei Paesi Bassi che si è ritagliata un ruolo importante all'interno deleuropeo. Come c.t., la donna ha all'attivo le vittorie degli Europei con Olanda e, attuale detentrice del titolo, ma potrebbe essere lei a rivoluzionare ogni cosa. L'amministratore delegatoa FA, Mark Bullingham, ha intanto aperto a uno scenario incredibile: Wiegman potrebbe essere la prima donna ad allenare la nazionale maschile inglese. Southgate in discussione nonostante la fiducia in vista ...

... che scatta da ferma a 100 km/h da 3,4 a 2,9 secondi, sempre a seconda della variante, e che ... i regali continuano: Neymar è innamorato del brand Mercedes e si è fatto regalareG Wagon e un ...E che abbia presodecisione difficile;che a questo punto lo riporta legittimamente sul mercato degli allenatori, di club e non solo, in un consesso internazionale in cui ha saputo ......di qualche giocatore. Voglio giocare più partite possibili, sarà un percorso lungo e difficile, all'inizio della stagione ho parlato di seconda stella e l'obiettivo è fare il massimo per...

La verità di Messi: "Venire a Miami è stata una scelta, a Parigi non ci volevo andare, non volevo lasciare Barcellona" Eurosport IT

"Lukaku Lo ringrazio per quello che ci ha dato, l'ho voluto io con tutte le forze l'anno scorso e lo avrei rivoluto quest'anno ma ha fatto una scelta diversa. Dispiace per come è finita perchè era ...ma anche dei 'mal di pancia' che ancora una volta obbligano il mister grigiorosso a qualche scelta forzata nelle convocazioni. Sul campionato: “C’è tanta curiosità e credo ci sia tanta voglia di fare ...