Una morte orribile e da film horror per un povero pensionato

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le forze dell’ordine avrebbero fermato due persone, ma non c’è la sicurezza che siano coinvolti nell’omicidio Un assassinio efferato e senza alcuna giustificazione. Una scena dain una casa che si trova tra Nettuno e Aprilia. Un uomo di 77 anni è stato ucciso con un colpo di piccone alla testa e lasciato lì in una posizione davvero. Il delitto è avvenuto nella zona di Casello 45 che si trova nel triangolo tra Nettuno, Anzio e Aprilia all’interno di una villetta residenziale. Un uomo è stato ucciso con un colpo di piccone alla testa (Ansa Notizie.com)Il nome del poveretto trovato in quelle condizioni allucinanti era Enzo Vetrano, aveva 77 anni ed era un. La vittima è deceduta nel giardino di casa in via lago di Bracciano, traversa di via Cavallo Morto. Sul posto sono accorsi i Carabinieri ...