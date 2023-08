Un mercoledì da leoni | dove è stato girato il film

(Di venerdì 18 agosto 2023) Undain California, a Santa Barbara, nella spiaggia di Cojo Point, all’interno della tenuta dell’Hollister Ranche. Si tratta di un luogo che, per anni e anni, ha stuzzicato la fantasia di un numero assai elevato di surfisti e potenziali tali. Molti interrogativi circolano tra la comunità di appassionati di surf circa le spiagge ove il. Altre location delsono collocate invece alla Hawaii e in altre località degli States. Ambientato tra le infinite spiagge del sud della California, Unda– per le scene ambientate tra le acque del mare – nella spiaggia di Cojo Point, all’interno della tenuta ...

Unda(Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di John Milius, con Jan - Michael Vincent, William Katt, Gary Busey, Patti D'Arbanville, Lee Purcell, Sam Melville, ...Marco Giusti per Dagospia un mercoledi daE stasera che vediamo in chiaro Intanto avete su Rai Movie alle 21, 10 un capolavoro come 'Unda' di John Milius con Gary Busey, Jan - Michael Vincent, William Katt, ...Su Rai Movie dalle 21.10 Unda. Jack Barlow, Matt Johnson e Leroy, tre giovani campioni surfisti, si mettono in luce nell'Estate 1962 sulle spiagge californiane. La loro amicizia è ...