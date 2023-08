Un granchio politicamente scorretto e un algoritmo molto strabico

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Al direttore - Vedi un po’ come è complicata anche l’ecologia ai tempi della globalizzazione delle specie animali e vegetali che da Cristoforo Colombo in poi viaggiano da un oceano all’altro a bordo di navi, aerei e merci importate ed esportate. Qualche volta con l’esplicita complicità umana, il pomodoro per esempio, senza il quale non esisterebbe una buona parte della cucina italiana, qualche volta per caso e con risultati non sempre desiderabili. Come i parassiti ospitati nelle piante tropicali che importiamo. Adesso è la volta delBlu, per la verità presente da anni, ma che effettivamente pare moltiplicarsi assai rapidamente. Il mio vicino di casa ne pesca chili ogni giorno alla foce di un amabile fiume toscano. Specie infestante che si mangia cozze e vongole. Ma anche prelibatezza culinaria. Non a caso nel nome latino porta l’aggettivo “sapidus”. ...