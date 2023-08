Un disastro mai dimenticato | musica in Val di Scalve per ricordare la tragedia del Gleno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 agosto 2023) 1° dicembre 1923, Val di. Un sasso cade dall’alto in una pozza d’acqua; poco dopo accade qualcosa di terrificante. La diga delsi squarcia: sei milioni di metri cubi d’acqua, fango e detriti precipitano da 1.500 metri di altezza, distruggendo Bueggio e Dezzo di Colore in Val die colpendo altri paesi della Val Camonica della provincia di Brescia. Una: 356 morti, anche se i numeri sono ancora oggi incerti. La caduta della diga del, un inferno che unisce la storia di Bergamo e Brescia non può essere un. Soprattutto quest’anno in cui le due città sono Capitale Italiana della Cultura. Dove il dolore è troppo grande, arriva la. Sabato 12 agosto, sui resti della diga, Giorgio Cordini, chitarrista ...