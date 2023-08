Un caso di febbre di Dengue al Circeo | scatta la disinfestazione straordinaria

(Di venerdì 18 agosto 2023)– Il 17 agosto 2023, la Asl di Latina ha comunicato che un soggetto affetto dacontratta in altro Paese (cd.di importazione) ha soggiornato a San Felice. Gli uffici dell’Ente si sono immediatamente attivati, secondo quanto previsto dalle indicazioni impartite dalla Regione Lazio attraverso il documento regionale di “Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi” in attuazione del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025. In particolare, dal momento che tale arbovirosi viene trasmessa da zanzare infette, si procederà con interventi distraordinari che saranno eseguiti nella giornata odierna.Si specifica, onde evitare allarmismi, che si tratta di interventi precauzionali per la tutela della salute pubblica in attesa di ...

Roma, 18 ago. - Undidi Dengue d'importazione, ovvero contratta in un altro paese e portata in Italia, è stato registrato dalla Asl di Latina in una persona che ha soggiornato a San Felice Circeo. Il Comune ...E' stata contratta in un altro Paese e portata in Italia Undidi Dengue d'importazione , ovvero contratta in un altro Paese e portata in Italia, è stato registrato dalla Asl di Latina in una persona che ha soggiornato a San Felice Circeo. Il ...- - > Come fare per prevenire ladel Nilo In seguito al primodi contagio umano didel Nilo avvenuto nei giorni scorsi in Gallura e dopo aver riscontrato la presenza del virus in un volatile, il Dipartimento One Health della Prevenzione " Area Medica ...

Sanità, a Latina un caso febbre di Dengue al Circeo e scatta ... La Gazzetta del Mezzogiorno

L’Asl di Latina rassicura: «Si tratta di interventi precauzionali per la tutela della salute pubblica».Appello dei medici di famiglia: raccomandata attenzione per i soggetti fragili. Fondamentale il richiamo vaccinale ...