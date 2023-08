Un cannone spara - coriandoli esplode durante la festa del patrono | un morto e un ferito

(Di venerdì 18 agosto 2023) A Militello in Val di Catania,i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore,del comune, si è verificato un incidente tragico: un uomo ha perso la vita e sua moglie è rimasta ...

L'uomo è stato colpito alla testa da parti metalliche di un cannoncinocoriandoli, alimentato da un sistema ad aria compressa, che è esploso. Ferita anche la moglie dell'uomo, sua coetanea, che ...L'edizione per il resto del mondo aveva come tema 'Come può la pace vincere sulla guerra' E lui l'ha declinato disegnando unmultirazzi che invece di proiettilibaguette. Il veronese ...Due pinze sempre in azione, una terza pronta a intervenire, una gru che sostiene un lungo telo nero di protezione, unche "" acqua nebulizzata e un secondo idrante. Quattro mezzi e 5 uomini. È stato studiato nei minimi particolare l'intervento di demolizione, definita "chirurgica", che l'impresa di ...

Militello, esplode cannone spara coriandoli: un morto Corriere della Sera

La vittima aveva 65 anni. Middle placement Mobile L’uomo è stato colpito alla testa da parti metalliche di un cannoncino spara coriandoli, alimentato da un sistema ad aria compressa, che è esploso.A Militello in Sicilia un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita durante i festeggiamenti del Santissimo Salvatore, Patrono della cittadina in Val di Catania. La coppia è stata colpita da un tubo “ ...