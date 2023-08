Ultime Notizie – si indaga per omicidio colposo

(Di venerdì 18 agosto 2023) E’ stato sequestrato il complesso delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina, dove ieri pomeriggio un bambino di 8 anni è morto annegato durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche, risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. Sulla morte del bambino la procura di Tivoli, guidata dal procuratore Francesco Menditto, ha aperto un fascicolo per, al momento, a carico di ignoti. Questa mattina i carabinieri della stazione di Palombara Sabina e della Compagnia di Monterotondo, insieme al personale della Asl, effettueranno un sopralluogo per valutare il rispetto delle norme e in particolare se la piscina dove è morto il bambino avesse le grate necessarie a garantire la sicurezza dell’impianto. Una volta effettuati i primi accertamenti i militari dell’Arma, che stanno acquisendo i video delle telecamere, invieranno ...

Sono leche riguardano la donna di 24 anni, giorgiana, che nei giorni scorsi aveva abbandonato il figlio appena nato in una busta di tela dentro a un cassonetto dei rifiuti della città ...Sono leche riguardano la donna di 24 anni, giorgiana, che nei giorni scorsi aveva abbandonato il figlio appena nato in una busta di tela dentro a un cassonetto dei rifiuti della città ...La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca. Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Vnukovo è stato chiuso e poco dopo riaperto. 'Frammenti del velivolo senza pilota sono caduti ...

LONDRA/TOKYO (Reuters) - Il dollaro, nonostante un indebolimento, si avvia verso la quinta settimana consecutiva di guadagni, la serie di rialzi più lunga degli ultimi 15 mesi, sostenuto dall'aumento ...A so-called 'seismic swarm' in the night of Thursday to Friday spooked residents in the highly seismic zone of the Campi Flegrei (Phlegrean Fields) near Naples and many of them spent the night in the ...